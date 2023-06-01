ספריית חברות
Zoe Financial
Zoe Financial משכורות

המשכורת החציונית של Zoe Financial היא $150,750 עבור מכירות . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zoe Financial. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

מכירות
$151K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zoe Financial הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $150,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zoe Financial הוא $150,750.

