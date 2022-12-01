ספריית חברות
Zluri
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Zluri משכורות

המשכורת החציונית של Zluri היא $18,694 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zluri. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $18.7K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zluri הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $18,694. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zluri הוא $18,694.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Zluri

חברות קשורות

  • Intuit
  • Pinterest
  • Tesla
  • Roblox
  • DoorDash
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים