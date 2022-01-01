ספריית חברות
ZipRecruiter משכורות

המשכורת של ZipRecruiter נעה בין $79,600 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $422,417 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ZipRecruiter. עודכן לאחרונה: 11/14/2025

מהנדס תוכנה
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
Median $170K
מנהל מוצר
Median $258K

מעצב מוצר
Median $142K

מעצב חוויית משתמש

מנהל הנדסת תוכנה
Median $294K
רואה חשבון
$91.3K
אנליסט עסקי
$266K
מנהל מדע נתונים
$293K
משאבי אנוש
$79.6K
שיווק
$259K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בZipRecruiter, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ZipRecruiter הוא מהנדס תוכנה at the Staff Software Engineer level עם תגמול כולל שנתי של $422,417. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ZipRecruiter הוא $243,072.

משאבים נוספים