Zippi משכורות

המשכורת של Zippi נעה בין $24,879 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $29,640 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zippi. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

אנליסט עסקי
$26.3K
משאבי אנוש
$24.9K
מהנדס תוכנה
$29.6K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zippi הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $29,640. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zippi הוא $26,288.

