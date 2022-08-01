ספריית חברות
Zip משכורות

המשכורת של Zip נעה בין $63,700 בפיצוי כולל בשנה עבור פיתוח עסקי ברמה הנמוכה לבין $231,150 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zip. עודכן לאחרונה: 11/14/2025

מהנדס תוכנה
Median $200K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

פיתוח עסקי
$63.7K
מדען נתונים
$105K

מעצב מוצר
$148K
מגייס
$124K
מכירות
$99.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$231K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בZip, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zip הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $231,150. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zip הוא $124,176.

