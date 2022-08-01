Zip משכורות

המשכורת של Zip נעה בין $63,700 בפיצוי כולל בשנה עבור פיתוח עסקי ברמה הנמוכה לבין $231,150 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zip. עודכן לאחרונה: 11/14/2025
חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בZip, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
