Zillow משכורות

המשכורת של Zillow נעה בין $69,000 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $493,852 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zillow. עודכן לאחרונה: 11/14/2025

מהנדס תוכנה
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מדען נתונים
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
מנהל מוצר
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

מנהל הנדסת תוכנה
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
מעצב מוצר
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

מעצב חוויית משתמש

מנהל תוכנית טכנית
P4 $268K
P5 $261K
אנליסט עסקי
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

אנליסט מודיעין עסקי

שיווק
P3 $122K
P4 $200K
מנהל תוכנית
Median $145K
מכירות
P3 $133K
P4 $165K
אנליסט פיננסי
Median $120K
מנהל תפעול עסקי
Median $160K
טכנולוג מידע
Median $147K
מגייס
Median $160K
חוקר חוויית משתמש
Median $155K
אנליסט נתונים
Median $118K
מנהל מדע נתונים
Median $320K
משפטי
Median $160K
רואה חשבון
Median $69K

רואה חשבון טכני

עוזר אדמיניסטרטיבי
$103K
תפעול עסקי
$113K
פיתוח עסקי
$132K
שירות לקוחות
$83.3K
משאבי אנוש
$210K
תפעול שיווק
$192K
מנהל פרויקט
$140K
תפעול הכנסות
$121K
אנליסט אבטחת מידע
$307K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בZillow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zillow הוא מהנדס תוכנה at the P6 level עם תגמול כולל שנתי של $493,852. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zillow הוא $174,938.

