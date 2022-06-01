ספריית חברות
Zeta Global
Zeta Global משכורות

המשכורת של Zeta Global נעה בין $6,636 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שיווק ברמה הנמוכה לבין $392,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zeta Global. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $62.6K
אנליסט נתונים
$136K
מדען נתונים
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
תפעול שיווק
$6.6K
מעצב מוצר
$115K
מנהל הנדסת תוכנה
$392K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zeta Global הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $392,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zeta Global הוא $88,740.

