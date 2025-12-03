ספריית חברות
  • שכר
  • מנהל תוכנית טכנית

  • כל שכר מנהל תוכנית טכנית

Yext מנהל תוכנית טכנית שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית טכנית in United States ב-Yext נע בין $81.5K לבין $113K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yext. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$87.3K - $103K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$81.5K$87.3K$103K$113K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בYext, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Yext in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $113,490. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yext עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in United States הוא $81,480.

