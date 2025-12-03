Yext מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in United States ב-Yext נע בין $67.2K לבין $95.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yext. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $76.4K - $90.5K United States טווח שכיח טווח אפשרי $67.2K $76.4K $90.5K $95.5K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מנהל פרויקט דיווחים ב Yext כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בYext, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Yext ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל פרויקט מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.