Yellow.ai
  • שכר
  • יועץ ניהולי

  • כל שכר יועץ ניהולי

Yellow.ai יועץ ניהולי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של יועץ ניהולי in United States ב-Yellow.ai נע בין $328K לבין $468K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yellow.ai. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$376K - $440K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$328K$376K$440K$468K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yellow.ai?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-Yellow.ai in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $468,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yellow.ai עבור תפקיד יועץ ניהולי in United States הוא $328,000.

