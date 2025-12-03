ספריית חברות
Yellow.ai
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • משאבי אנוש

  • כל שכר משאבי אנוש

Yellow.ai משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in India ב-Yellow.ai נע בין ₹611K לבין ₹871K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yellow.ai. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$8K - $9.3K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$6.9K$8K$9.3K$9.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד משאבי אנוש דיווחים ב Yellow.ai כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Yellow.ai?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות משאבי אנוש מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Yellow.ai in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹871,470. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yellow.ai עבור תפקיד משאבי אנוש in India הוא ₹610,774.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Yellow.ai

חברות קשורות

  • DoorDash
  • Square
  • Coinbase
  • Uber
  • Intuit
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yellowai/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.