הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in South Africa ב-Yellow Card App נע בין ZAR 466K לבין ZAR 662K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yellow Card App. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$30.2K - $34.4K
South Africa
טווח שכיח
טווח אפשרי
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yellow Card App?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Yellow Card App in South Africa עומדת על תגמול כולל שנתי של ZAR 662,461. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yellow Card App עבור תפקיד מהנדס תוכנה in South Africa הוא ZAR 465,968.

משאבים נוספים

