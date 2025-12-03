YCH Group מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in Indonesia ב-YCH Group נע בין IDR 296.03M לבין IDR 429.6M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של YCH Group. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $20.4K - $23.7K Indonesia טווח שכיח טווח אפשרי $18K $20.4K $23.7K $26.1K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל פרויקט דיווחים ב YCH Group כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב YCH Group ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל פרויקט מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.