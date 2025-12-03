ספריית חברות
YCH Group
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

YCH Group מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-YCH Group נע בין $84K לבין $115K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של YCH Group. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$91K - $108K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$84K$91K$108K$115K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מעצב מוצר דיווחים ב YCH Group כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב YCH Group?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-YCH Group in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $115,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-YCH Group עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $84,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור YCH Group

חברות קשורות

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Databricks
  • Google
  • Spotify
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ych-group/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.