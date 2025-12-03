ספריית חברות
Yazaki Mercosul
Yazaki Mercosul מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in France ב-Yazaki Mercosul נע בין €51.1K לבין €71.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yazaki Mercosul. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$63.7K - $74.1K
France
טווח שכיח
טווח אפשרי
$58.8K$63.7K$74.1K$82.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yazaki Mercosul?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Yazaki Mercosul in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €71,580. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yazaki Mercosul עבור תפקיד מנהל פרויקט in France הוא €51,128.

משאבים נוספים

