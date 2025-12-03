ספריית חברות
Yassir
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

Yassir אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in India ב-Yassir נע בין ₹2.67M לבין ₹3.65M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yassir. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$32.5K - $39.3K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$30.4K$32.5K$39.3K$41.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד אנליסט נתונים דיווחים ב Yassir כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Yassir?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Yassir in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,648,123. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yassir עבור תפקיד אנליסט נתונים in India הוא ₹2,673,193.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Yassir

חברות קשורות

  • Databricks
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Spotify
  • Square
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yassir/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.