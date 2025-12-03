Yassir אנליסט עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in Egypt ב-Yassir נע בין EGP 43.3K לבין EGP 62.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yassir. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $1K - $1.2K Egypt טווח שכיח טווח אפשרי $892.1 $1K $1.2K $1.3K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אנליסט עסקי דיווחים ב Yassir כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Yassir ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות אנליסט עסקי מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.