Yardi מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in Romania ב-Yardi נע בין RON 224K לבין RON 306K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yardi. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $55K - $65.3K Romania טווח שכיח טווח אפשרי $50.8K $55K $65.3K $69.5K טווח שכיח טווח אפשרי

