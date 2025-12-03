ספריית חברות
Yapily
Yapily מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in United Kingdom ב-Yapily נע בין £82.7K לבין £113K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yapily. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$118K - $143K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$111K$118K$143K$151K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yapily?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Yapily in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £112,830. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yapily עבור תפקיד מנהל מוצר in United Kingdom הוא £82,677.

משאבים נוספים

