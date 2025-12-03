ספריית חברות
Yanolja
Yanolja מנהל תוכנית טכנית שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית טכנית in Korea, South ב-Yanolja נע בין ₩106.63M לבין ₩149.28M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yanolja. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$81K - $94.2K
Korea, South
טווח שכיח
טווח אפשרי
$74.8K$81K$94.2K$105K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yanolja?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Yanolja in Korea, South עומדת על תגמול כולל שנתי של ₩149,276,641. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yanolja עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in Korea, South הוא ₩106,626,172.

משאבים נוספים

