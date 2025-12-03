ספריית חברות
Yanolja
Yanolja אנליסט אבטחת מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת מידע ב-Yanolja נע בין $90K לבין $131K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yanolja. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$103K - $118K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$90K$103K$118K$131K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yanolja?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-Yanolja עומדת על תגמול כולל שנתי של $131,111. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yanolja עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא $90,000.

משאבים נוספים

