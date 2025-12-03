Yanolja מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in Korea, South ב-Yanolja נע בין ₩44.4M לבין ₩63.35M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yanolja. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $35.7K - $41.8K Korea, South טווח שכיח טווח אפשרי $31.2K $35.7K $41.8K $44.5K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Yanolja ?

