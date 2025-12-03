ספריית חברות
Y&L Consulting
Y&L Consulting מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Romania ב-Y&L Consulting נע בין RON 59.4K לבין RON 84.3K ל-year.

השכר הכולל הממוצע

$15.3K - $18.1K
Romania
טווח שכיח
טווח אפשרי
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Y&L Consulting?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Y&L Consulting in Romania עומדת על תגמול כולל שנתי של RON 84,345. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Y&L Consulting עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Romania הוא RON 59,408.

משאבים נוספים

