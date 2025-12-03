Y&L Consulting מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Romania ב-Y&L Consulting נע בין RON 59.4K לבין RON 84.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Y&L Consulting. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $15.3K - $18.1K Romania טווח שכיח טווח אפשרי $13.5K $15.3K $18.1K $19.1K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Y&L Consulting ?

