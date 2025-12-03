ספריית חברות
Yalo
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל עיצוב מוצר

  • כל שכר מנהל עיצוב מוצר

Yalo מנהל עיצוב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל עיצוב מוצר in Colombia ב-Yalo נע בין COP 211.13M לבין COP 295.07M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yalo. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$57.6K - $69.8K
Colombia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל עיצוב מוצר דיווחים ב Yalo כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Yalo?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל עיצוב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל עיצוב מוצר ב-Yalo in Colombia עומדת על תגמול כולל שנתי של COP 295,067,845. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yalo עבור תפקיד מנהל עיצוב מוצר in Colombia הוא COP 211,126,131.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Yalo

חברות קשורות

  • Stripe
  • Google
  • Databricks
  • Lyft
  • Spotify
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalo/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.