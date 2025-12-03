ספריית חברות
Yalo
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • קופירייטר

  • כל שכר קופירייטר

Yalo קופירייטר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של קופירייטר in Brazil ב-Yalo נע בין R$73K לבין R$106K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yalo. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$15.3K - $17.4K
Brazil
טווח שכיח
טווח אפשרי
$13.3K$15.3K$17.4K$19.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד קופירייטר דיווחים ב Yalo כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Yalo?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות קופירייטר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור קופירייטר ב-Yalo in Brazil עומדת על תגמול כולל שנתי של R$106,337. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yalo עבור תפקיד קופירייטר in Brazil הוא R$72,994.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Yalo

חברות קשורות

  • Stripe
  • Google
  • Databricks
  • Lyft
  • Spotify
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalo/salaries/copywriter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.