הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in Poland ב-Yalantis נע בין PLN 110K לבין PLN 154K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yalantis. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$32.4K - $39.2K
Poland
טווח שכיח
טווח אפשרי
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yalantis?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Yalantis in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 154,303. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yalantis עבור תפקיד מכירות in Poland הוא PLN 110,407.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Yalantis

משאבים נוספים

