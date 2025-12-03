ספריית חברות
Yalantis
Yalantis משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Ukraine ב-Yalantis נע בין UAH 984K לבין UAH 1.43M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yalantis. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$27K - $30.7K
Ukraine
טווח שכיח
טווח אפשרי
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yalantis?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Yalantis in Ukraine עומדת על תגמול כולל שנתי של UAH 1,434,194. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yalantis עבור תפקיד משאבי אנוש in Ukraine הוא UAH 984,489.

משאבים נוספים

