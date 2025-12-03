ספריית חברות
Yadro
Yadro אדריכל פתרונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אדריכל פתרונות in Russia ב-Yadro נע בין RUB 7.95M לבין RUB 11.29M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yadro. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$116K - $137K
Russia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$102K$116K$137K$145K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yadro?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Yadro in Russia עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 11,285,277. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yadro עבור תפקיד אדריכל פתרונות in Russia הוא RUB 7,948,760.

משאבים נוספים

