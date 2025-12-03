ספריית חברות
Yadro
Yadro מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה ב-Yadro נע בין RUB 1.99M לבין RUB 2.82M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Yadro. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$28.9K - $34.2K
Russia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$25.4K$28.9K$34.2K$36.1K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Yadro?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Yadro עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 2,823,982. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Yadro עבור תפקיד מהנדס חומרה הוא RUB 1,989,065.

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.