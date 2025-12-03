ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Singapore ב-Y Combinator נע בין SGD 170K לבין SGD 242K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Y Combinator. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$150K - $177K
Singapore
טווח שכיח
טווח אפשרי
$132K$150K$177K$187K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Y Combinator?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Y Combinator in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 241,917. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Y Combinator עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Singapore הוא SGD 170,394.

