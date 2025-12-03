XYZ Robotics מנהל הנדסת תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-XYZ Robotics נע בין $213K לבין $290K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XYZ Robotics. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $228K - $275K United States טווח שכיח טווח אפשרי $213K $228K $275K $290K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בXYZ Robotics, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב XYZ Robotics ?

