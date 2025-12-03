ספריית חברות
XYZ Robotics
XYZ Robotics מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-XYZ Robotics נע בין $104K לבין $148K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XYZ Robotics. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$118K - $135K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$104K$118K$135K$148K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בXYZ Robotics, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-XYZ Robotics in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $148,399. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-XYZ Robotics עבור תפקיד מכירות in United States הוא $104,382.

