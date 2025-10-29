ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United States ב-XPO Logistics מגיעה ל-$142K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XPO Logistics. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
סה״כ לשנה
$142K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$123K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$19K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
12 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-XPO Logistics in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $163,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-XPO Logistics עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $142,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור XPO Logistics

משאבים נוספים