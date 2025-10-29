ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in India ב-Xperi מגיעה ל-₹6.51M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xperi. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹6.51M
דרגה
SDM 3
משכורת בסיס
₹5.21M
Stock (/yr)
₹521K
בונוס
₹781K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
15 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Xperi?
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בXperi, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Xperi in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹8,303,372. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Xperi עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in India הוא ₹6,853,645.

משאבים נוספים