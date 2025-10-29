חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Xperi in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,126,445. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.