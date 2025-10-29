Xperi מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Germany ב-Xperi נע בין €92.8K לבין €130K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xperi. עדכון אחרון: 10/29/2025

השכר הכולל הממוצע €101K - €122K Germany טווח שכיח טווח אפשרי €92.8K €101K €122K €130K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל מוצר דיווחים ב Xperi כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ €50.4K + €77.3K + €17.4K + €30.4K + €19.1K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בXperi, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Xperi ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.