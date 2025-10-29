ספריית חברות
Xperi
Xperi מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Germany ב-Xperi נע בין €92.8K לבין €130K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xperi. עדכון אחרון: 10/29/2025

השכר הכולל הממוצע

€101K - €122K
Germany
טווח שכיח
טווח אפשרי
€92.8K€101K€122K€130K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בXperi, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Xperi in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €129,647. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Xperi עבור תפקיד מנהל מוצר in Germany הוא €92,765.

