הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in Netherlands ב-XPENG Motors 小鹏汽车 נע בין €43.3K לבין €60.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XPENG Motors 小鹏汽车. עדכון אחרון: 10/30/2025

השכר הכולל הממוצע €46.4K - €54.6K Netherlands טווח שכיח טווח אפשרי €43.3K €46.4K €54.6K €60.3K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מכירות דיווחים ב XPENG Motors 小鹏汽车 כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ €50.6K + €77.6K + €17.4K + €30.5K + €19.2K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בXPENG Motors 小鹏汽车, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב XPENG Motors 小鹏汽车 ?

