הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-XPENG Motors 小鹏汽车 נע בין $90.3K לבין $128K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XPENG Motors 小鹏汽车. עדכון אחרון: 10/30/2025

השכר הכולל הממוצע $103K - $122K United States טווח שכיח טווח אפשרי $90.3K $103K $122K $128K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בXPENG Motors 小鹏汽车, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב XPENG Motors 小鹏汽车 ?

