XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-XPENG Motors 小鹏汽车 נע בין $90.3K לבין $128K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XPENG Motors 小鹏汽车. עדכון אחרון: 10/30/2025

השכר הכולל הממוצע

$103K - $122K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$90.3K$103K$122K$128K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בXPENG Motors 小鹏汽车, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-XPENG Motors 小鹏汽车 in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $128,256. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-XPENG Motors 小鹏汽车 עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $90,337.

