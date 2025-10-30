ספריית חברות
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in China ב-XPENG Motors 小鹏汽车 נע בין CN¥245K לבין CN¥348K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XPENG Motors 小鹏汽车. עדכון אחרון: 10/30/2025

השכר הכולל הממוצע

CN¥279K - CN¥330K
China
טווח שכיח
טווח אפשרי
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בXPENG Motors 小鹏汽车, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-XPENG Motors 小鹏汽车 in China עומדת על תגמול כולל שנתי של CN¥348,473. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-XPENG Motors 小鹏汽车 עבור תפקיד מהנדס חומרה in China הוא CN¥245,446.

