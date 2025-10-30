XPENG Motors 小鹏汽车 שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-XPENG Motors 小鹏汽车 נע בין $180K לבין $246K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XPENG Motors 小鹏汽车. עדכון אחרון: 10/30/2025

השכר הכולל הממוצע $193K - $234K United States טווח שכיח טווח אפשרי $180K $193K $234K $246K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בXPENG Motors 小鹏汽车, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב XPENG Motors 小鹏汽车 ?

