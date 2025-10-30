ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-XPENG Motors 小鹏汽车 נע בין $180K לבין $246K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XPENG Motors 小鹏汽车. עדכון אחרון: 10/30/2025

השכר הכולל הממוצע

$193K - $234K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$180K$193K$234K$246K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בXPENG Motors 小鹏汽车, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-XPENG Motors 小鹏汽车 in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $246,311. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-XPENG Motors 小鹏汽车 עבור תפקיד שירות לקוחות in United States הוא $180,487.

משאבים נוספים