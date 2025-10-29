ספריית חברות
XP
XP מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Brazil ב-XP מגיעה ל-R$112K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של XP. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
סה״כ לשנה
R$112K
דרגה
L3
משכורת בסיס
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
בונוס
R$32.9K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב XP?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-XP in Brazil עומדת על תגמול כולל שנתי של R$340,853. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-XP עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Brazil הוא R$115,552.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור XP

משאבים נוספים