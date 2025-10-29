ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכירות in United States ב-Xilinx נע בין $115K לבין $164K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xilinx. עדכון אחרון: 10/29/2025

השכר הכולל הממוצע

$132K - $154K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$115K$132K$154K$164K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בXilinx, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכירות ב-Xilinx in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $163,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Xilinx עבור תפקיד מהנדס מכירות in United States הוא $114,800.

