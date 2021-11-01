ספריית חברות
Xiaomi
Xiaomi משכורות

המשכורת של Xiaomi נעה בין $19,587 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הנמוכה לבין $522,375 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Xiaomi. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $43.6K
רואה חשבון
$49.8K
מנהל תפעול עסקי
$124K

פיתוח עסקי
$106K
שירות לקוחות
$24.1K
מהנדס חומרה
$56.5K
שיווק
$197K
מנהל מוצר
$69.8K
מנהל פרויקט
$45.3K
מכירות
$51.3K
אנליסט אבטחת סייבר
$19.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$522K
ארכיטקט פתרונות
$236K
מנהל תוכנית טכנית
$47.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Xiaomi הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $522,375. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Xiaomi הוא $53,899.

