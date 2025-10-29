ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in Australia ב-Xero נע בין A$87.8K לבין A$120K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xero. עדכון אחרון: 10/29/2025

השכר הכולל הממוצע

A$94K - A$114K
Australia
טווח שכיח
טווח אפשרי
A$87.8KA$94KA$114KA$120K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בXero, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר חוויית משתמש ב-Xero in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$119,799. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Xero עבור תפקיד חוקר חוויית משתמש in Australia הוא A$87,784.

