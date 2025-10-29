Xero חוקר חוויית משתמש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in Australia ב-Xero נע בין A$87.8K לבין A$120K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xero. עדכון אחרון: 10/29/2025

השכר הכולל הממוצע A$94K - A$114K Australia טווח שכיח טווח אפשרי A$87.8K A$94K A$114K A$120K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד חוקר חוויית משתמש דיווחים ב Xero כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ A$89.4K + A$137K + A$30.8K + A$53.9K + A$33.9K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בXero, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Xero ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות חוקר חוויית משתמש מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.