חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Canada ב-Xero מגיעה ל-CA$201K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xero. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$201K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
בונוס
CA$0
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בXero, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Xero in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$232,790. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Xero עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Canada הוא CA$200,610.

