חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Xero in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$232,790. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.