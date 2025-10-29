פיצוי מנהל מוצר in New Zealand ב-Xero נע בין NZ$148K ל-year עבור Product Manager לבין NZ$201K ל-year עבור Lead Product Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New Zealand מגיעה ל-NZ$158K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Xero. עדכון אחרון: 10/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בXero, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)