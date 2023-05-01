ספריית חברות
Wrk
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Wrk משכורות

המשכורת של Wrk נעה בין $69,589 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $109,065 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Wrk. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

אנליסט עסקי
$69.6K
מעצב מוצר
$101K
מכירות
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
מהנדס תוכנה
$73.3K
מנהל הנדסת תוכנה
$109K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Wrk הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $109,065. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Wrk הוא $88,150.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Wrk

חברות קשורות

  • Stripe
  • Roblox
  • Apple
  • SoFi
  • Microsoft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים