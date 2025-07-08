ספריית חברות
Wrike
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Wrike משכורות

המשכורת של Wrike נעה בין $10,455 בפיצוי כולל בשנה עבור כותב טכני ברמה הנמוכה לבין $82,867 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Wrike. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $82.9K
אנליסט נתונים
$64.6K
כותב טכני
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Wrike הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $82,867. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Wrike הוא $64,563.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Wrike

חברות קשורות

  • Square
  • Intuit
  • Uber
  • Apple
  • Dropbox
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים