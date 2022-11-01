ספריית חברות
Wrapbook
Wrapbook משכורות

המשכורת של Wrapbook נעה בין $106,788 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $234,600 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Wrapbook. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $145K
שיווק
$178K
מנהל מוצר
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מכירות
$107K
מנהל הנדסת תוכנה
$235K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בWrapbook, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Wrapbook הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $234,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Wrapbook הוא $145,348.

משאבים נוספים