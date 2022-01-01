ספריית חברות
WP Engine
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

WP Engine משכורות

המשכורת של WP Engine נעה בין $41,790 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $230,145 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של WP Engine. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $144K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל הנדסת תוכנה
Median $179K
אנליסט עסקי
$84.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
משאבי אנוש
$189K
טכנולוג מידע (IT)
$41.8K
מעצב מוצר
$100K
מנהל מוצר
$230K
גיוס
$121K
מכירות
$61.2K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-WP Engine הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $230,145. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-WP Engine הוא $120,600.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור WP Engine

חברות קשורות

  • Flexera
  • Yugabyte
  • MURAL
  • Clever Devices
  • Anvyl
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים